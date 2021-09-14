الخميس والجمعة.. فيفي عبده ضيفة وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تتحدث "فيفي" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، وأسباب هروبها مع صديقتها للالتحاق بمهنة الرقص، فضلا عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين.

تكشف أيضا تفاصيل تعاملها مع بناتها، وطريقة تربيتها الحازمة لهما، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية، وكذلك العديد من ذكرياتها المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.