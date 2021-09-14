شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الجارى، إيرادات وصلت إلى 257 مليونًا و601 الف دولار منذ وصوله دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وأنقسمت الإيرادات بين 145 مليونًا و601 ألف دولار بـ دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، ة 112 مليون ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.