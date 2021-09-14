اليسا تسخر من اعلان حسن نصرالله عن بيع المازوت الايراني: “مش مفروض عم نحرر القدس؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - علقت الفنانة اللبنانية اليسا على الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي اعلن خلاله عن وصول باخرة النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي حيث بدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة يوم الخميس المقبل.

وغردت اليسا، عبر حسابها على تويتر، حول اعلان نصرالله عن انه سيبيع المازوت بأسعار مخفضة بسخرية حيث قالت “دخلكن مش مفروض عم نحرر القدس؟؟صرنا عم نبيع مازوت ؟”.

وكان نصرالله قد قال في خطابه أن “”هناك كلفة معروفة أي سعر عالمي لها وكلفة للنقل ونحن سنبيع بأقل من سعر الكلفة، وهناك نسبة معينة من سعر الكلفة سنتحملها وسنعتبرها كهدية من إيران وحزب الله الى الشعب اللبناني، ونحن سنبيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية”، مضيفا: “لن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين”.