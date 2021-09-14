شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور لـ عمرو أديب: أتلقى دروسا في التمثيل من أجل الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عاشور، إنه يعشق المرأة ويحب أن يغنى لها، والمرأة تتمحور في ابنته "أيام"، وعن سبب اختيار اسم ابنته، أكد أنه يرجع إلى أغنية كان قد قدمها بعنوان "أيام".

وكشف عاشور لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه لا يحب في المرأة "العند والمكابرة"، كما أنه يحب في المرأة أن تكون بجانبه وتوفر له سبل الراحة والأمان في كل شيء.

وتابع عاشور، أنه تلقى في الفترة الأخيرة دروسا في التمثيل من أجل الفيديو كليب، حتى يتمكن من الوقوف أمام الجمهور بشكل مميز.

واختتم عاشور لقاءه ببرنامج الحكاية بأغنية "افهم".

يذكر أن تامر قد أصدر مؤخراً أغنية "بقول عادي"، والتي سجلت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: سامح جلال، توزيع: فهد، وتقول كلماتها: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي، لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته".