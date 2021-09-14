شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشيد بـ تامر عاشور وتعلن عن أغنية جديدة من ألحانه مع عمرو أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عاشور، أحب النجم عمرو دياب للغاية، ومين ميحبش عمرو دياب، وفى اعتقادى أنه مستمر في نجاحه؛ بسبب اختياره لكلام الأغانى وكيفية التعامل مع مزاج الجمهور، فضلا عن أنه يواكب العصر في الموسيقى أيضا.

وكشف عاشور لبرنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يحب أغانى عمرو دياب، أبرزها (بعد الليالى، تملى معاك)، كما قدم أغنية بعد الليالى بصوته، وأثنى عليه عمرو أديب، وأشاد بصوته قائلاً: "أنت صوت عظيم".

وواصل عاشور، أن مواصفات الأغنية التي تعيش مع الجمهور هو اختيار الكلام وتنوع الموسيقى واللحن، وبذل المجهود، لافتا إلى أن الحفلات حالياً أصبحت بها غناء وهزار وضحك مع الجمهور، بالإضافة إلى الدندنة مع الجمهور.

وفى مداخلة هاتفية من النجمة أنغام، كشفت الأخيرة أن تحب تامر عاشور للغاية، وأن الحفلة الأخيرة التي جمعتهما كانت في السعودية، وأكدت أنه ملحن كبير للغاية، وكشفت أنغام أنها ستتعاون مع تامر عاشور في أغنية جديدة من ألحانه وكلمات نادر عبد الله.

وأكدت أنغام أن تامر يتمتع بألحان مميزة، بالإضافة إلى أنه صوت مميز ورائع، وخلال الفترة المقبلة ستكون له عدة أغان مهمة، خاصة أنه واحداً من المطربين الذين يتمتعون بصوت طبيعى وجذاب.

يذكر أن تامر قد أصدر مؤخراً أغنية "بقول عادي"، والتي سجلت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: سامح جلال، توزيع: فهد، وتقول كلماتها: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته.