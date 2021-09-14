شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يعانى من اضطرابات نفسية فى مسلسل "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان أحمد حاتم مشاهده فى مسلسل "أنا وهى" المكون من 8 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج عمرو صلاح، ويعانى أحمد حاتم من اضطرابات نفسية خلال الأحداث ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.
ويعد مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".
من ناحية أخرى يصور حاتم فيلم "الملحد" وهو من بطولة محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، مصطفي درويش، أحمد السلكاوى، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .
وعلى جانب آخر، ينتظر حاتم طرح فيلمه الجديد "عروستى" مع الفنانة جميلة عوض، فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ويشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.