شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يبدع فى غناء "وصفولى الصبر" مع عمرو أديب فى "الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عاشور، إنه لا يتمسك بفكرة التلحين في ألبوماته، خاصة أنه يقوم بتلحين أغنية أو اثنين فقط، مشيرًا إلى أنه يقدم ألحانا كثيرة لنجوم الوطن العربى، وعن الأغانى التي تتمتع بالشجن فهو صاحب مدرسة تلك النوعية من الأغانى.

وقدم أثناء الحديث مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أغنية "الله أعلم" للمطرب اللبناني فضل شاكر، والتي قام بتلحينها له، لافتا إلى أنه يحب التلحين، وقام بتلحين عدة أغان لا يعلم عنها أحد ستظهر في الوقت المناسب.

وأكد عاشور، أنه قدم العديد من الألبومات المميزة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه متهم بالغياب عن الساحة لفترات طويلة، ولكنه كشف أنه يأخذ وقته في اختيار الأغاني، كما أن الأغاني تأخذ وقتا في اختيار الموسيقى وخلافه.

وكشف عاشور، أنه يحب الحفلات للغاية، يحب فكرة مقابلة الجمهور، وكانت آخر حفلة له في السعودية مع المطربة أنغام، لافتا إلى أن الجمهور السعودى له مذاق خاص وحافظين كل الأغانى.

وعن الأغانى القديمة فهو يحب غناء الأغانى القديمة التى قدمها عظماء المطربين المصريين، وقدم أغنية "وصفولى الصبر" لأم كلثوم.

يذكر أن تامر قد أصدر مؤخرا أغنية "بقول عادي"، والتي سجلت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: أحمد إبراهيم ألحان: سامح جلال توزيع: فهد، وتقول كلماتها: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته".