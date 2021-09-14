شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور لـ عمرو أديب: أنتقى كلام الأغانى الحزينة لأنها تخترق القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان تامر عاشور لقاءه ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، بأغنية "حد يقولها"، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث نالت الأغنية إعجاب المتابعين للبرنامج.

وفى بداية الحديث، أكد تامر عاشور أنه يميل إلى الاغانى الحزينة، خاصة أنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانى جديدة من تلك النوعية من الأغانى التي تمس القلوب، وقدم تامر عاشور أغنية "بقول عادى" لتصبح ثانى أغانى اللقاء.





يذكر أن تامر قد أصدر مؤخراً أغنية "بقول عادي"، والتي سجلت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات أحمد إبراهيم ألحان: سامح جلال توزيع : فهد، وتقول كلماتها: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته.