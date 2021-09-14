شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تعود لفترة الستينيات فى مسلسل "بيت المعادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة ميرهان حسين تصوير دورها في مسلسل "بيت المعادى" الذي كان يحمل اسم "الستات بتعرف تقتل" قبل تغييره، حيث تعود ميرهان خلال الأحداث إلى فترة الستينات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية، من خلال قصص مختلفة عن المرأة وعلاقتها بالرجل.

ويستعد المخرج محمد سلامة، لاستئناف تصوير مشاهد المسلسل خلال الأيام المقبلة وذلك بعد انتهائه من المشاهد الأولى التي دارت في الفترة المعاصرة وجمعت بين تارا عماد وإنجى كيوان وشريف حافظ، حيث تم وضع خطة لتصوير كل فترة زمنية بشكل متتالى لاسيما وأن ذلك يحتاج ديكورات وملابس مختلفة تتناسب مع الفترات الزمنية.



ميرهان حسين

مسلسل "بيت المعادى" مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على احدى المنصات الرقمية على الانترنت، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

وانتهت ميرهان حسين مؤخرًا من عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسى" مع النجم أشرف عبد البافى على مسرح الساحل في الساحل الشمالى، حيث خاضت به تجربتها الأولى في الوقوف على خشبة المسرح، والعرض شارك في بطولته محمد أسامة "أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة، وتأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.



ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين في الدراما، مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.