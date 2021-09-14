الأربعاء والخميس.. هاني شاكر ومدحت صالح في ضيافة برنامج "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان هاني شاكر والفنان مدحت صالح ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما البعض وبالزملاء في الوسط الفني. وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهم في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.