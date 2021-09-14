ليلى زاهر بالأبيض وبوسي كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب صورة "سيلفي" لها عبر موقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

عمر الشناوي

ونشر الفنان عمر الشناوي صورة له عبر "إنستجرام" خلال حضوره عرضا خاصا لأحد الأفلام، وعلّق: "لما حد يسألك إيه رأيك في الفيلم قبل ما تشوفه".

محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر "إنستجرام" ظهر فيها عاري الصدر.

نوران أبو طالب

ونشرت المطربة نوران أبو طالب صورة لها عبر "إنستجرام"، من حفلها الأخير في الجامعة الأمريكية بالتحرير.

رباب الشريف

ونشرت المذيعة الفنية رباب الشريف، صورة لها عبر "إنستجرام"، من رحلتها لتركيا.

ليلى زاهر

ونشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة لها بالأبيض عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

نانسي صلاح

ونشرت الفنانة نانسي صلاح صورة لها عبر "إنستجرام" أثناء فترة المراهقة، وعلّقت: "ناس الفوتوشوب الجميلة حد يشيل البلاعة.. وأنا صغنن برضو".

كندة حنا

النجمة السورية كندة حنا، أيضا نشرت صورة لها بالأبيض عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

محمد سامي

ونشر المخرج محمد سامي صورة له عبر "إنستجرام" أثناء تواجده في دبي الإماراتية.

بوسي

وظهرت المطربة بوسي في إطلالة كاجوال عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.