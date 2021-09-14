يوسف الشريف يشكر زوجته إنجي علاء ويهدي جائزته لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان يوسف الشريف الشكر لزوجته السيناريست إنجي علاء، بعد تسلمه جائزة التميز عن دوره في مسلسل "كوفيد 25"، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2021، مؤكدًا أنه دائما ما يشكرها، لكن هذه المرة كونها مؤلفة العمل.

يوسف حصل على التكريم مؤخرًا من "دير جيست"، ووجه الشكر أيضًا للمخرج أحمد نادر جلال، ولكل فريق العمل على مجهودهم، وأهدى التكريم لروح نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد٢٥" تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي.

