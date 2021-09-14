أحمد فهمي لهنا الزاهد: "هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

لفت الثنائي الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، انتباه الجمهور إليهما بوصلة مزاح عبر "فيسبوك".

البداية كانت مع منشور لهنا الزاهد عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، ويحمل عبارة: "الحمد لله على كل شيء".

من جانبه؛ علّق زوجها أحمد فهمي قائلا: "في إيه يا بنتي هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟"، وردت هنا قائلة: "يا بني بقى".

وعلّق الفنان محمد كيلاني قائلا: "اللي هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة.. هارش"، وردت هنا الزاهد: "اللي هو يلا الحمد لله على كده".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطوبتهما يوم 15 أغسطس 2018 في جو أسري بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وفي 11 سبتمبر 2019، احتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويعرض للفنان أحمد فهمي حاليا في السينمات فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

وعرض للفنانة هنا الزاهد في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".