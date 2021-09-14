إيرادات الأحد.. "ماكو" في الصدارة و"العارف" يتفوق على "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "30 مارس"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 12 سبتمبر إيرادا بلغ مليونا و323 ألفا و656 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ماكو

فاز بالمركز الأول فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 452 ألفا و128 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

الإنس والنمس

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 282 ألفا و113 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الثالث يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ150 الفًا و668 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

موسى

وجاء في المركز الرابع فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 149 ألفا و138 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

200 جنيه

وذهب المركز الخامس لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 133 ألفًا و83 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

30 مارس

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "30 مارس"، الذي بلغ إيراده أمس 78 ألفًا و365 جنيها.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز السابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 48 ألفا و926 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل المركز الثامن فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 29 ألفا و235 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.