في اليوم العالمي للقانون.. هاني رمزي يستعيد ذكريات فيلم "محامي خلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

استعاد الفنان هاني رمزي، ذكريات فيلمه "محامي خلع" احتفالا بحلول اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف يوم ١٣ سبتمبر من كل عام.

ونشر رمزي، صورة له من الفيلم مع الفنانة داليا البحيري، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "النهاردة اليوم العالمي للقانون.. قولوا لي أكتر إيفيه أو مشهد بتحبوه في محامي خلع".

فيلم "محامي خلع" إنتاج عام 2002، ﺇﺧﺮاﺝ محمد ياسين، ﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد، بطولة: هاني رمزي، علا غانم، داليا البحيري، حسن حسني، وحيد سيف، وحجاج عبدالعظيم وغيرهم.

ويعرض لهاني رمزي في السينمات حاليا فيلم "200 جنيه" مع النجوم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.