إصابة ملك قورة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة ملك قورة، مساء اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت ملك، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "إيجابي كورونا.. أي شخص اقترب مني مؤخرا من فضلك اذهب للفحص.. وادعولي".

ويعرض لملك قورة في السينمات حاليا فيلم "200 جنيه" مع النجوم: إسعاد يونس، أحمد السقا، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، محمود حافظ، مي سليم، ودينا فؤاد وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.