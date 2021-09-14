أحمد رشوان لـ"الخليج 365": حنان مطاوع ممثلة شاطرة وتستحق جائزة أفضل ممثلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ المخرج أحمد رشوان، بطلة فيلمه "قابل للكسر" الفنانة حنان مطاوع، بحصولها على جائزة أحسن ممثلة عن دورها بالعمل، من مهرجان الأمل الدولي السينمائي في السويد.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حنان فنانة موهوبة، واشتغلت على دورها كثيرا، ووقفت بجوار كل فريق العمل، وقدمت لهم المساعدة، فهي شخصية متعاونة، وممثلة شاطرة جدًا، أتمنى لها المزيد من الجوائز عن دورها في الفيلم وأدوارها في الأعمال الأخرى، لأنها تستحق.

وأشار رشوان إلى أن سعادته جاءت كون الجائزة جاءت من مهرجان دولي ضم لجنة تحكيم دولية، وسط أفلام متنافسة لم يكن له حظ مشاهدتها، ولكن قرأ عنها "ريفيوهات" أكدت أنها مهمة.

واختتم رشوان بالإشارة إلى أنه يعتبر جائزة حنان بمثابة جائزة للعمل كله، وهو ما تراه هي أيضًا.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ضيوف شرف "حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي"، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة: "محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجي شحاتة، توني روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين".