"كفاية حلاوة بقى".. هنا الزاهد تستعرض أناقتها في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

خضعت الفنانة هنا الزاهد، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل شيء ممكن مع ضوء الشمس والقليل من اللون الوردي".

ومن جانبها؛ علّقت الفنانة سهر الصايغ على صور "هنا" قائلة: "كفاية حلاوة بقى".

وعُرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، مع الفنان محمد إمام.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".