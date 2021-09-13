أصالة نصري تعلن عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن

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"الخليج 365": أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من خلال نشر صورةٍ لهما معًا، عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وكتبت الفنانة السورية تدوينة معلقة على صورتها مع زوجها الجديد قالت فيها: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ..

نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..

أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي ..

وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد ..

ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..

وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..

وشكرت أصالة جمهورها، ومحبيها، قائلةً: "عم عيش أيّام تمنيتولي ياها، وبتمنّى تعيشوا مثلها.."، في إشارةٍ للمرحلة العصيبة التي عاشتها بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان، وعبّرت عنها في أغانيها، وإطلالاتها الإعلامية خلال تلك المرحلة.

وسبق للنجمة السورية أن أعلنت نيتها عدم الزواج نهائياً بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج المصري طارق العريان.

يذكر أن أصالة تزوجت سابقاً من المنتج أيمن الذهبي وأنجبت منه شام وخالد، أما زواجها من طارق العريان أثمر عن ولادة آدم وعلي العريان.