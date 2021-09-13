أشرطة مقابلات غير مذاعة مع جون لينون للبيع في المزاد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





من المقرر أن تعرض أشرطة تسجيل تحوي مقابلات لم يسمع بها أحد من قبل، لنجم فرقة البيتلز الموسيقية، جون لينون، للبيع في المزاد.

تعود التسجيلات للصحافي كين زيليغ، ومدتها 91 دقيقة، يتحدث فيها لينون، وزوجته الفنانة اليابانية يوكو أونو، وقد سجلت في ثلاث مناسبات منفصلة خلال عام 1969 وأوائل عام 1970.

ويُعتقد أن خمس دقائق فقط من هذه المقابلات بُثت، في أواخر الثمانينيات.

ويتحدث لينون، المغني والموسيقار وكاتب الأغاني والناشط في مجال السلام أيضاً، عن تأثيراته الموسيقية ومستقبل فرقة البيتلز وكيف غيرت زوجته، فنانة الوسائط المتعددة والمغنية وكاتبة الأغاني والناشطة في مجال السلام، يوكو أونو، حياته.

وقال إنه يعتقد أن الفرقة كان لها "تأثير إيجابي" على شباب الستينيات.

وفي المقابلات، يتذكر لينون ذكريات أحد أعياد الميلاد، عندما بدأ بأكل المعجنات ليجد داخل حشوتها هدية العيد والتي كانت عبارة عن آلة هارمونيكا موسيقية.

وقال "كانت تلك واحدة من أعظم لحظات الحياة، إذ حصلت على أول هارمونيكا".

وتحتوي الأشرطة القديمة والمكونة من 12 بكرة على كل من المقابلات الأصلية قبل وبعد المونتاج، إضافة إلى موسيقى البيتلز ونصوصها التفصيلية.

ولم يُعثر على هذه الأشرطة إلا مؤخراً من قبل عائلة زيليغ، الذي توفي عام 1990.

وقد بُث جزء صغير من التسجيلات على الراديو في أمريكا عبر برنامج أشرطة لينون الضائعة، في أواخر الثمانينيات، ولكن يُعتقد أن الجزء الباقي من المقابلات لم يُسمع من قبل.

وقال بول فيرويذر الذي يعمل في مزادات أوميغا، إن الأشرطة "تضاف إلى قصة جون لينون"، ووصفها بأنها "لا تقدر بثمن".

وقال إن معجبي فرقة البيتلز الفنية "سيصابون بالدهشة لسماع المواضيع المختلفة التي تحدثوا عنها، أشياءٌ ربما لم يُسمع عنه أنه تحدث عنها من قبل".

وستباع الأشرطة بالمزاد العلني أواخر هذا الشهر في 28 سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع بيعها بمبلغ يتراوح بين 20 و 30 ألف جنيه إسترليني.