فادي ابراهيم يكشف لايلاف سبب عدم مشاركته في مسلسل"عروس بيروت 2"!

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يارا حرب من "الخليج 365": من موقع تصوير مسلسل "الزمن الضائع" كان هذا الحوار الخاص لايلاف مع الممثل اللبناني فادي ابراهيم.

حيث تحدث بداية عن دوره المميز في هذا العمل الذي يطل فيه بشخصية محامي. ونوه الى ان عنوان المسلسل يجسد الوضع الصعب والبشع الذي نمر به في لبنان معتبراً أن النهوض بلبنان وإعادة ولو جزء صغير جداً مما كان عليه حين كان وطناً، بات حلماً كبيراً!

وفي سياقٍ منفصل تحدث فادي عن سبب غيابه وعدم مشاركته في الحزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" بعد اطلالته به في الجزء الأول، واستبعد امكانية العودة للمشاركة في الجزء الثالث من العمل، مفصحاً عن وقوع سوء تفاهم بينه وبين الشركة المنتجة للعمل أثر تصرفهم بطريقة أزعجته ولم يحبها فاتخذ موقفاً.

هذا وتكلم فادي عن تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل الشهير "العاصفة تهب مرتين" الذي أخرّت انطلاقته مشاكل عديدة. مشدداً على أن المسلسل ليس مجرد عنوان عريض إنما كان مرحلة تغيير للدراما في لبنان.

وبعيداً عن الفن وجّه فادي رسالة قوية من قلب محروق لكل السياسيين في لبنان معتبراً أن الأنا أصبحت لديهم أكبر من الوطن! حيث توجه اليهم بالقول:" عيب عيب عيب أن نصل الى ما وصلنا اليه، فبعد أن كنا نفتخر أصبحنا ننحرج!".

وتكلم بحسرة وغضب وحزن عن الأسباب التي أوصلتنا الى هذا الواقع المرير !

وانهى الحوار بالحديث عن أعماله ومشاريعه المقبلة وعن تحضيره واستعداده لتصوير مسلسل "الزيتونة" وختم برسالة من القلب لجمهوره ولكل اللبنانيين …