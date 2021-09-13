"زالاوا" لأرسلان أميري يحصد جائزتين في مهرجان البندقية الدولي الـ78

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"الخليج 365": حصد فيلم "زالاوا" من إخراج الكردي الإيراني "أرسلان أميري" وانتاج "روح الله برداري" و "سميرا برداري" على "الجائزة الكبرى" لأفضل فيلم في قسم مسابقة الدورة السادسة والثلاثين من "أسبوع النقاد" و "فيبرشي" جائزة مهرجان "البندقية" Venice الدولي الثامن والسبعين في إيطاليا.

وأفاد بيان صادر عن لجنة تحكيم أسبوع النقاد" Critics' Week" الذي نظمته جمعية نقاد السينما الإيطالية SNCCI: "إن لجنة التحكيم أعجبت بقدرة المخرج البارعة على إخراج أول فيلم روائي طويل له. يستخدم المخرج بمهارة المشاعر المختلفة في الفيلم لإيصال رسالة قوية للمشاهد في مواجهة الجهل والخرافات، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذه الأيام الخاصة".

كما نال الفيلم في الحفل الختامي أيضا، جائزة "فیبرشی" FIPRESCI من قبل الاتحاد الدولي لنقاد السينما من بين جميع الأعمال المقدمة إلى الأقسام الأربعة لمهرجان "البندقية" السينمائي السابع والثمانين، إلى فيلم زالافا في "أسبوع النقاد" وإلى فيلم L’evenement للمخرج الفرنسي "أدري ديوان" Audrey Diwan في المسابقة الرئيسية.

جدير بالذكر أنه بدأ تصوير فيلم "زلاوا" في خريف عام 2020، وهو من بطولة نويد بورفرج، بوريا رحيمي سام، هدى زين العابدين، باسط رضائي، شاهو رستمي، فريدون حامدي، صالح رحيمي، زاهد زندي، وعدد من الممثلين المسرحيين والتلفزيونيين في كردستان.

وكانت اول تجربة سينمائية للمخرج "أرسلان اميري" كمخرج بدعم من منتدى هونغ كونغ السينمائي HAF، ودار السينما الكورية الجنوبية كوفيك KOFIC، بالشراكة مع مؤسسة الفارابي الايرانية للسينما واستثمار شركة "طوبى فيلم" Touba Film.

