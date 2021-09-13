شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ساخر بين أحمد فهمي وهنا الزاهد.. والأول: هو إحنا انفصلنا ولا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار ساخر بين الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، على بوست كتبته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شيء"، ليدخل فهمي في التعليقات ويكتب ساخرًا: "فى إية يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟".

وسرعان ما ردت الزاهد على تعليق فهمي الذي حصد مايقارب الألف إيموجي ساخر قائلة: "يبني بقي"، ليدخل الفنان محمد كيلاني في التعليق ويكتب "إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش"، ليشارك عدد من أصدقائهم في التعليقات بشكل ساخر.



تعليقات الزاهد وفهمي

وسرعان ما تداول عدد من متابعيهم التعليقات الساخرة بينهما كالعادة عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المتخلفة، والتي اشتهر بها الثنائي.

ولم يكن هذا الحوار الساخر هو الأول، فسبق وسخر الثنائي من بعضهما منذ عدة ايام على الصور التى نشرها كل منهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث نشر فهمي صورة انذاك من عطلته الصيفية فى نويبع، لتدخل هنا فى التعليقات وتكتب تعليق على الصورة قائلة:" خلى نوبيع تنفع".

وسرعان ما رد فهمي على صورة نشرتها الزاهد عبر حسابها الشخصي من عطلتها فى الساحل الشمالي، وكتبت على الصورة انا مش كتكت يا فهمى، ثم كتب أحمد فهمى تعليق:"خلى الساحل ينفعك بقى".

ويعرض حاليًا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.