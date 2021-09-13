شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ملك قورة بـ كورونا.. وتطالب متابعيها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ملك قورة، عن اصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية "الأستورى" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت ملك قورة: "إيجابى كورونا وطالبت كل من تواصل معها مؤخرًا أن يقوم بالاطمئنان على نفسه، وطلبت دعاء الجمهور لها".





يذكر أن الفنانة ملك قورة يعرض لها في دور العرض فيلم "200 جنيه،و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.