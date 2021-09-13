علي ربيع على شاطئ البحر: "لو في سمك قرش خطير بره أخطر بكتير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الفنان علي ربيع، مقطع فيديو له وهو يتجول على شاطئ البحر.

وعلّق ربيع على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "لو في سمك قرش خطير بره أخطر بكتير.. صباحكم فل".

ومن جانبه علّق صديقه الفنان محمد أسامة "أوس أوس" على الفيديو، قائلا: "بكام الفريسكا يا ريس".

واحتفل الفنان علي ربيع، مؤخرا، بحفل زفافه للمرة الثانية على فتاة من خارج الوسط الفني، وتعتبر هذه الزيجة الثانية لعلي ربيع بعد طلاقه بعام.

وبدأ الفنان علي ربيع مؤخرا تصوير مشاهد فيلم "زومبي"، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقي، ومجموعة من نجوم "مسرح مصر"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.