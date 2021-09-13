نبيلة عبيد تهنئ أصالة على زواجها من فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت النجمة نبيلة عبيد، على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت "نبيلة" صورة لأصالة مع زوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أصالة حبيبتي.. ألف مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويخليكم لبعض.. حبايبي.. عقبال الفرحة لقلب كل واحد فيكم".

وأعلنت النجمة السورية أصالة نصري، رسميا، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، صباح الاثنين.

ونشرت أصالة الصورة الرسمية الأولى لها مع زوجها، وكتبت على حسابها بـ"إنستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو".