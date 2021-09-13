أحمد سعد يرد على متابعة هاجمته على "انستجرام": "معلوماتك مغلوطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد سعد على الرد على متابعة لحسابه على موقع "إنستجرام"، هاجمته في تعليق على صورة له، ليوضح حقيقة الموقف الذي تحدثت عنه.

وكتبت المتابعة "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك بس لما جيت فرح عندنا في طنطا، وعشان الفيلا بعيدة قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش احنا فلاحين ولا لأ، وأعتقد عرفت لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك".

ورد الفنان أحمد سعد على هجومها قائلا "معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمنى أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين".

أحمد سعد احتفل مؤخراً بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني وظهر الثنائي لأول مرة معاً بعد الزواج في حفل دير جيست الذي تم تكريم أحمد سعد خلاله، كما أن أخر أعمال أحمد سعد كانت تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه".

