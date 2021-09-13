درة تستعرض أناقتها في جلسة تصوير جديدة من دبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

خضعت الفنانة التونسية درة زروق، لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها في دبي الإماراتية.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستعرض أناقتها بالأبيض.

وعرض لدرة مؤخرا حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وتلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.