بعد 35 عاماً.. هذا ما سيجمع محمد منير وحميد الشاعري مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، يحضّر محمد منير وحميد الشاعري دويتو غنائياً بعنوان “مين يستاهلك”، ليجمعهما مجدداً بعد مرور 35 عاماً على أغنيتهما الشهيرة “أكيد” التي قدّماها معاً عام 1986.

وأغنية “مين يستاهلك”، من ألحان فارس فهمي، كلمات رضا المصري، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر طرحها قريباً.

يُذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى كان مشاركته في كليب “زحمة الأيام”، الذي جمعه بنجوم التسعينيات، وهم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب إخراج ياسين حسن.

أما محمد منير فكان قد أحيا أخيراً حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً، وغنّى منير خلال الحفل وهو جالس لفترة طويلة بسبب ظروفه الصحية.