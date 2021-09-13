عـــــاجل .. وفاة الفنانة "ايمي سمير غانم" قبل قليل .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ” ايمي سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

تداولت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، منذ قليل، خبر حول وفاة الفنانة ايمي سمير غانم بعد أسابيع من وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز. مما جعل محبيها يقلق عليها.

حقيقة وفاة ايمي سمير غانم

نفى مصدر مقرب من أسرة الفنانة ايمي سمير غانم ما نشرته هذه الصفحات،وقال في حديثه مع “الخليج 365” أن الفنانة على قيد الحياة ولكنها لازالت حالتها غير مستقرة وتعاني من الصعوبة في التنفس، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار التي وردت منذ قليل أزعجت بناتها دنيا وإيمي سمير غانم.

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، عن الحالة الصحية لشقيقتها، الفنانة ايمي سمير غانم، طالبة من الجمهور “الدعاء” لشفائها.

وعلى صفحتها الشخصية في “إنستجرام”، نشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها في شبابها، وعلقت عليها قائلة: “أرجو الدعاء لاختى تعبانة..يا رب”