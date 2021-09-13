بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة نشر الفجور.. فيفي عبده تتجاهل وترقص من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت الفنانة فيفي عبده البلاغ المُقدّم ضدها للنائب العام، بعد إثارتها جدلاً واسعاً منذ أيام عبر “إنستغرام”، بالفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص وترتدي فوطة حمام “بشكيراً” على أنغام أغنية “العوازل ياما قالوا” بصوت مدحت صالح.

ورغم الضجّة الحاصلة بسببها وموجة الانتقادات اللاذعة التي وُجّهت إليها، إلّا أنّها نشرت فيديو جديداً لها وهي ترقص بفستان طويل على أنغام أغنية “بنت الأكابر” للفنانة أصالة.

وكان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، قد تقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام ضد عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي “بشكيراً” وتؤدّي رقصة، عبر “إنستغرام”.

وقال، في بلاغه الذي حمل رقم 97696 لسنة 2021، إنه: “ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد إنستغرام، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، تبيّن أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وترتدي فوطة حمام (بشكيراً)، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافى المقطع مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري”.

وتابع: “ويُعدّ ما قدمته جريمة طبقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26، ولذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة”.

ويذكر أنّ آخر أعمالها كان مسلسل “مملكة الغجر” مع حورية فرغلي في رمضان 2019، وشاركهما بطولته سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.