سخرية واتهامات بالسرقة لنجوم فيلم “عروستي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تعرض نجوم فيلم “عروستي” المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري لموجة من الانتقادات والسخرية بمجرد طرح البرومو الرسمي الخاص به، حيث سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مشهد “الشراب” الذى تضمنه البرومو.

وسبب الانتقادات يعود إلى سرقة فكرة المشهد من الفيلم الأجنبي الشهير “ME BEFORE YOU “ الذي لعب بطولته النجمان إميليا كلارك وسام كلافلن.

واتهم رواد السوشيال ميديا صنّاع فيلم “عروستي” بالتقليد وعدم الابتكار.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصته في إطار رومانسي.