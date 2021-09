"Shang Chi" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

لوس انجليس: تمكن فيلم "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"، وهو الأول عن بطل خارق آسيوي ضمن سلسلة "مارفل"، من الاحتفاظ للاسبوع الثاني توالياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت الإيرادات الأسبوعية لشريط "ديزني" هذا 35,8 مليون دولار أميركي، بحسب ما أظهرت الأرقام الموقتة الصادرة الأحد عن مجموعة "إكزيبتر ريلايشنز" المتخصّصة في هذا المجال.

وبذلك وصل إلى 145,6 مليون دولار المجموع التراكمي للإيرادات التي حققها في الصالات الأميركية والكندية هذا الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤدّي الممثل شخصية قاتل سابق فرّ في شبابه من والد متسلّط.

وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي "Free Guy" إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 5,8 ملايين دولار. ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين الافتراضي والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

وحصل فيلم "MALIGNANT " على المرتبة الثالثة إذ حقق في بداية عروضه 5,6 ملايين دولار ورأى المحلل ديفيد غروس الذي يدير مركز "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" أنها "بداية ضعيفة لنوع سينمائي أظهر خلال الجائحة قدرة على الصمود".

وحلّ فيلم رعب آخر هو "كانديمان" في المركز الرابع محققاً 4,8 ملايين دولار في عطلة الأسبوع الفائت، ما رفع إلى 48 مليوناً المجموع التراكمي لإيرادات هذا الشريط من استوديوهات "يونيفرسال"، وهو إعادة إنتاج للفيلم الشهير العائد إلى العام 1992.

أما الخامس في الترتيب فهو فيلم المغامرات العائلي "جانغل كروز" من "ديزني"، مسجّلا 2,4 مليون دولار.