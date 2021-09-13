شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض أولى حلقات "الحرير المخملى" يوم 19 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق أولى حلقات مسلسل "الحرير المخملى" للنجم مصطفى فهمى، يوم الأحد المقبل الموافق يوم 19 سبتمبر على أحد المنصات الإلكترونية، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والمسلسل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.