شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كوستا برافا" من فينسيا إلى تورونتو والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم المخرجة اللبنانية مونيا عقل "كوستا برافا"، في مهرجان تورونتو السينمائي في دورته الجارية، وذلك بعد مشاركته في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينسيا، وهو بطولة الممثلة والمخرجة نادين لبكي و صالح بكري ونادية شيربل، وهو الفيلم الذي فازت مخرجته مونيا عقل بجائزة التطوير في مسابقة ملتقى مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة الآف دولار، فيما يعرض أيضا بمهرجان الجونة في دورته الخامسة التي تنطلق في 14 أكتوبر.

تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت ، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.

ويشهد المهرجان عرض الفيلم الياباني Drive My Car الذي نال جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014.