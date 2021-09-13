شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الموسم الثالث لمسلسل العصابات Narcos: Mexico والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العصابات والدراما الشهيرة Narcos: Mexico، عن الموعد النهائي لعرض الموسم الثالث والأخير من السلسلة بعد توقف عملية التصوير لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الجديد من مسلسل العصابات Narcos: Mexico، سيتم عرضه 5 نوفمبر المقبل عبر الشبكة الأمريكية، ويأتي هذا الموسم بعد الحرب التي اندلعت بعد اعتقال فيليكس وأعضاء العصابات المكسيكيين الجدد الذين ظهروا كعصابات مستقلة حديثًا تتغلب على الاضطرابات السياسية وتصاعد العنف.

ويجسد لونا جوادالاجارا كارتل، وهو زعيم حقيقي للمخدرات مؤسس اتحاد الكارتيل المكسيكي في مطلع الثمانينات، الذى كان من أهم سبل نقل الهيروين والماريجونا الى كولومبيا أثناء سيطرة اسكوباروا، وسرعان ما فقد الاتحاد سيطرتهم فى نهاية الثمانينات عقب القبض على أمير تجارة الكوكايين في المكسيك، مايكل أنجيل فيلكس جالاردو.

المواسم الأولى من المسلسل دارت حول قصة حياة "بابلو اسكوبارو" صاحب أكبر إمبراطورية لتجارة الهيروين فى كولومبيا، وصراعه مع الدولة الكولومبية والأمريكية فى مطلع سبعينيات القرن الماضى، وجهوده الدموية التى قام بها لإلغاء اتفاقية تسليم المجرمين ومحاكمتهم فى أمريكا، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الجديد من المسلسل قصة حياة تجار مخدرات جدد فى المكسيك.