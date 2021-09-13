شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان دولى عن فيلم "قابل للكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل الكسر" من مهرجان الأمل السينمائى الدولى الذى أقيم بدولة السويد، والذى عرض العام الماضى، وشارك حنان مطاوع في بطولته كل من رانيا شاهين وفاطمة عادل وخالد خطاب. وعبرت حنان مطاوع عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخرًا في الكثير من الأعمال الفنية التي قدمتها سواء علي المستوي التليفزيوني او السينمائي، مؤكدة فرحتها بحصدها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دولى عن فيلم "قابل للكسر"، وذلك من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم بدولة السويد.

وقالت إلهام شاهين في الفيديو: "الجايزة دى أنا لسه مستلماها لحبيبة قلبى الفنانة الجميلة حنان مطاوع، دلوقتى حالا حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، بمهرجان الأمل السينمائى الدولى في السويد، حنون مبروك مبروك مبروك، أنا سعيدة إن فيلم مصري بياخد جائزة من مهرجان دولى، وسعيدة لأنك انتى اللى بتحصلى على الجايزة دى، لأنك بجد تستحقيها".

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.