شكرا لقرائتكم خبر عن "فى انتظار بابا" لـ سميحة أيوب بتوقيع العصفورى على المسرح القومى أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة المسرح القومى، لتقديم مسرحية "فى انتظار بابا" أول أكتوبر المقبل، ويستمر عرضها لمدة شهر، حسبما أكد الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، موضحًا أن البروفات تجرى على قدم وساق هذه الأيام.

وأضاف فهمى أن المسرحية يقوم ببطولتها كل من سيدة المسرح العربى النجمة سميحة أيوب وأشرف عبد الغفور وسماح أنور، والمسرحية من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفورى، وإخراج سمير العصفورى.

يذكر أن المسرح القومى عرض على خشبته خلال الأسابيع الماضية عدة عروض مسرحية منها "ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.