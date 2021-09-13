شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يسخر من شائعة ظهور سمكة القرش في الساحل الشمالي: أنا أخطر بكتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان على ربيع، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له وهو يسير على أحد شواطئ الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليسخر من شائعة ظهور سمك القرش في البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، وكتب: "لو في سمك قرش خطير بره أنا أخطر بكتير".

وسرعان ما حصد الفيديو عددا كبيرا من التعليقات الساخرة من قبل بعض الفنانين، حيث كتب الفنان أوس أوس تعليقًا قائلاً "بكام الفريسكا يا ريس".

ويستكمل ربيع تصوير مشاهده فى فيلم "زومبى" الشهر المقبل، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد المتبقية بين على ربيع وبين الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.



على ربيع فى الساحل



على ربيع

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.