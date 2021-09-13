شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحضر ختام مهرجان الأمل السينمائى الدولى فى ستوكهولم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد حفل ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم في دورته الأولى والذي أقيم مساء أمس الأحد، واختتمت الدورة الأولى من المهرجان وسط دعم كبير من نجوم الفن والمشاهير لحفل الختام بإطلالاتهم التى خطفت الأنظار مثل النجمة إلهام شاهين واللبنانية كارول سماحة ونجوم الفن السابع من أنحاء العالم.

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة رئيس المهرجان المخرج اللبناني فادي اللواند تلاها كلمة مدير المهرجان المخرج العماني خالد الزدجالي حيث اشادوا بنجاح وفعاليات المهرجان المختلفة والحضور المتميز وشكرًا ضيوف المهرجان والرعاة والمشاركين وتلبيهم للدعوة والمشاركة، وتحدثوا عن الأفلام المشاركة المتميزة التى أضفت على المهرجان طابعا مميزا وخاصا.



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الأولى عن فوز الفيلم البلجيكي "أنقذ ساندرا" بجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل دور أول سيفين دو رايدر وأفضل سيناريو لين ويلارت وتسلمتهم المخرجه لين ويلارت . وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المكونة من الناقد السينمائي المصري الأمير أباظة والمخرج البريطاني كيث شيري والممثلة والمنتجة اللبنانية ميريل بانوسيان جوائز المهرجان وجاءت كالتالي: أديل خان يرزانوف أفضل مخرج عن فيلم القطة الصفراء كازاخستان، أما أفضل ممثلة فذهبت مناصفة للمصرية حنان مطاوع عن فيلم قابل للكسر والأمريكية أوليفيا دي أبو عن فيلم "أنجي: فتيات ضائعات" وجائزة الاشاده للمخرج عبدالإله الجوهري عن فيلم هلا مدريد .



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي كما أعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المكونة من الممثلة الألمانية مارينا أنا إيتش والمنتج البلجيكي مارك بيسون والمنتجة السويدية سينشيا بولسين جوائز المهرجان وجاءت كالتالي: أفضل فيلم فاز بها السوري "أبناء المستحيل" للمخرج حسام حمود، أما جائزة لجنة التحكيم ففاز بها الفيلم الموريتاني "كافيا" للمخرج خليفة ساي، إلى جانب تنويه خاص لبطل الفيلم الجزائري "سيعود" الطفل نظيم بنيدجا.

ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي وعبرت حنان مطاوع عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخراً في الكثير من الاعمال الفنية التي قدمتها سواء علي المستوي التليفزيوني او السينمائي، مشيرة الي أنها فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر"، وذلك من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم بدولة السويد. وقالت حنان في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها تعتز بالجائزة بشكل كبير خاصة أنها من مهرجان دولي عن فيلم "قابل للكسر"، والذي بذلت فيه مجهوداً كبيراً، علي حد تعبيرها، مشيرة الي أنها لم تتواجد في المهرجان بسبب عدم الحصول علي تأشيرة السفر، ومعها مخرج فيلم "قابل للكسر" المخرج أحمد رشوان.

حنان مطاوع على بوستر فيلم قابل للكسر وأكدت مطاوع في تصريحاتها علي أن الفنانة الهام شاهين كانت حاضرة في المهرجان واستلمت التكريم بدلاً منها، مشيرة الي أنها تتوجه لها الشكر علي تلك اللافتة الطيبة منها قائلة: "اشكرها من كل قلبي وسعيدة أنها تسلمت جائزتي".

ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي

ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي



ختام مهرجان الأمل السينمائي