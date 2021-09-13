شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أتمنى أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان أحمد سعد لهجوم عنيف من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" في كومنت على أحد المنشورات الخاص بها.

وكتبت لها إحدى الفتيات "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيده قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لاء وأعتقد عرفت لما جيت وشوفت الفرح والمستوي ومستويات الناس بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جدًا وبيقدروا الناس جدًا وشكرًا ليك".

ورد الفنان أحمد سعد علي هذا الهجوم العنيف قائلاً: "معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمني أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين".

ويشار إلي أن الفنان أحمد سعد أحتفل مؤخراً بعقد قرانه علي مصممة الأزياء علياء بسيوني وظهر الثنائي لأولمرة معاً بعد الزواج في حفل دير جيست الذي تم تكريم أحمد سعد خلاله، كما أن أخر أعمال أحمد سعد مانت تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" زالذي حقق نجاح جماهيري كبير في السينما.