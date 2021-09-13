شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل من أبطال "عروستى" قبل طرحه فى السينمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "عروستى" البوسترات الدعائية للعمل المقرر إطلاقه في دور العرض يوم 22 سبتمبر الجارى، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوسترًا بمفرده إضافة إلى البوستر الجماعى التي ظهر عليه كل الأبطال، وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم حيث تم طرح البرومو الرسمي مؤخرًا.

فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى اطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.

يذكر أن أحمد حاتم يصور حالياً فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، مصطفي درويش، كما ينتظر عرض فيلم "قمر 14" إخراج هادى الباجورى في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة.



البوستر الرسمى لفيلم عروستى

أما جميلة عوض فتنتظر طرح فيلم "المحكمة" الذى انتهت من تصويره مؤخراً ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، والعمل تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين



احمد حاتم



جميلة عوض



صابرين



محمود البزاوى



ندى اكرم



فاتن واصل



مروان يونس



زينب غريب