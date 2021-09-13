خطوبة بريتني سبيرز وسام أصغري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، خطوبتها يوم الأحد، على سام أصغري، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو قصير على موقع "إنستجرام"، نشرته بريتني، أصغري وهو يقول لها: "هل أحببتيه؟" فيما كانت سبيرز تضع في يدها خاتما مرصعا بالماس، قائلة: "لا أستطيع أن أصدق ذلك!".

وكانت بريتني وسام، البالغان من العمر 39 و27 عاما على الترتيب، يتواعدان منذ أكثر من أربعة أعوام بقليل بعد لقائهما في مجموعة من مقاطع الفيديو الموسيقية "سلامبر بارتي" لسبيرز في عام 2016.

وقال مدير أعمال أصغري، براندون كوهين بشكل منفصل إنه "فخور بالاحتفال بالخطوبة وتأكيدها"، حسبما ذكرت مجلة "بيبول"، مضيفاً أن الخاتم صممه الصائغ رومان مالاييف.

وقال كوهين "لقد جعل الزوجان علاقتهما الطويلة رسمية اليوم، وقد تأثرا بشدة بالدعم والتفاني والحب الذي لقياه، وقال عن مالاييف: "لا يمكن أن يكون أكثر سعادة بالمشاركة وصنع هذا الخاتم الفريد الوحيد من نوعه".

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة ليست بالطويلة من تقديم والد نجمة البوب الشهيرة، جيمي سبيرز، التماسا لإنهاء فترة الوصاية على ابنته التي دامت 13 عاما، والتي كانت بريتني تكافح من أجل إنهائها في المحكمة.

وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس أنه "إذا أرادت السيدة سبيرز إنهاء الوصاية وتعتقد أنها قادرة على التعامل مع حياتها الخاصة، فإن السيد سبيرز يعتقد أنه ينبغي أن تحصل على هذه الفرصة".

وكان قد وافق في أغسطس على التنحي عن الوصاية، ولكن دون تحديد جدول زمني، وكان والدها يسيطر على شؤونها منذ عام 2008.