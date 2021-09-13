أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، صورا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة خلال تواجدها مؤخرا في فينيسيا لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يوم 1 سبتمبر، وانتهت 11 سبتمبر الجاري.

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.