فن ومشاهير

كايرو شو تعلن عودة علاء الدين الخميس القادم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مسرح "كايرو شو" المنتج لمسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز عن عودة العروض الجماهيرية بدءا من الخميس القادم على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر " موفنبيك " .

وأشار مجدي الهواري مخرج العرض و الشريك المؤسس لكايرو شو إلى أن عودة العروض جاء استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها فى مصر الشهور الماضية.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية "علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها كل من محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام إسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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