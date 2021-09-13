رغم الخلافات.. الأمير هاري يتعاون مع شقيقه وليام في فيلم وثائقي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 32 دقيقة

رغم الخلافات التي سادت بين الأمير البريطاني هاري وشقيقه الأمير وليام، إلا ذلك لم يمنعهما من التعاون في فيلم وثائقي جديد من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويرصد الشقيقان ذكرياتهما عن جدهما الراحل “دوق إدنبره”، الأمير فيليب في الوثائقي الذي يحمل اسم “الأمير فيليب: العائلة المالكة تتذكر”.

وطرح الإعلان الرسمي للوثائقي، يوم السبت الماضي، تمهيدا لعرضه في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويبدأ إعلان الوثائقي بالأمير وليام بدأ دوق كامبريدج، وهو يؤكد أن كل ما فعله مع شقيقه هاري لعب دورا كبيرا فيه، بعدها يظهر الأمير هاري ليقول إن جده كان عفويا، وأن كل الأفعال الصادرة عنه طبيعية دون اعتذار منه.

كما يشارك في الوثائقي الجديد، ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، والذي يعرب فيه عن امتنانه للسنوات العديدة التي قضاها مع والده، الأمير فيليب.

ويتضمن إعلان الفيلم الوثائقي أيضا لقطات نادرة للأمير فيليب مع أحفاده وزوجته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وتم تنفيذ الفيلم الوثائقي “الأمير فيليب: العائلة المالكة تتذكر” في الأساس من أجل الاحتفال بعيد ميلاد “دوق إدنبره” المائة في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، ولكنه توفي في 9 نيسان/ أبريل الماضي عن عمر يناهز 99 عاما.

يشار إلى أن العلاقة بين الأميرين هاري ووليام يسودها الاضطراب، بعد زواج هاري من ميغان ماركل، وتخليه معها عن صفتهما الملكية العام الماضي، وانتقالهما للاستقرار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.