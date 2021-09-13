بالصور: هيفاء وهبي بإطلالة “كاجول”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وبي تسحر متابعيها بإطلالاتها المميزة في الفترة الأخيرة. إذ نشرت سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سيارة بإطلالة كاجول.

وارتدت هيفا جينز باللون البني الفاتح جداً وتوب بيضاء “Bretelle” مطبوع عليها صورة فنانة، وقد تزينت بأكسسوارات رائعة في كلتا يديها، ووضعت ساعة يد فاخرة وخاتماً ماسياً رائعاً، وكان لافتاً سلسالها الذهبي حول عنقها الذي احتوى قطعة لـ عين زرقاء”، إضافة لقطعة أخرى، ووضعت نظارات شمسية على عينيها في بعض الصور، واستغنت عنها في أخرى واحتضنت حقيبة يدها، كما التقطت صورة أخرى وهي واقفة على الطريق، وأخرى بجانب السيارة، فيما اعتمدت حذاء رياضياًَ أبيض اللون.

وقد أشاد المتابعون بجمال هيفا الأخاذ، ونذكر منهم الفنان ألكسندر الحاج الذي علق: “ما في بجمال الشعر الأسود عليكي”.