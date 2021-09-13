نادين نسيب نجيم لابنها جوفاني: “مستعدة اعمل ايا شي تأحميكم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جوفاني والذي بلع من العمر 7 سنوات.

ونشرت نجيم صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت على الصور قائلة: “عقبال ما شوفك شب مميز وناجح وبصحة منيحة عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك الله يعطيك ايام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله”.

وأضافت نجيم: “كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي، قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها الكم ومستعدة اعمل ايا شي تأحميكم الله عطاني ياكم وما في شي بيفرقني عنكم غير الموت”.