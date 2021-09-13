كارمن بصيبص وظافر في موسم ثالث من “عروس بيروت”.. صور تكشف الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كَشَفَت النّجمة اللبنانية كارمن بصيبص عن انطلاق تصوير الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت” بعد أخبار تَمّ تَداولها عن التفكير في تصوير موسم ثالث منه خاصة بعد تصريحات الفنانة السورية مرام علي عن تحمسها لتصوير موسم ثالث من “عروس بيروت”.

وعلى عكس المتوقع، أعلنت كارمن الخبر السعيد لعشاق الدراما اللبنانية ومحبي مسلسل عروس بيروت البدء بتصوير الموسم الثالث من المسلسل، حيث نشرت بصيبص صُوَرة من كَواليس المسلسل، حيث حملت لوحة الـ«كلاكيت» وكتبت: «هيا بنا»؛ في إشارة إلى بداية التصوير.

كما نشر النجم التونسي ظافر العابدين أيضاً فيديو من أمام منزل العائلة الذي تمّ تصوير الجزأين الأول والثاني من “عروس بيروت” فيه، وقال خلال الفيديو: «راجعين».

وأكّد ظافر صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير «عروس بيروت» على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير، حيث قال في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إنّ الخبر حقيقي، وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

كما كشف أيضاً عن تَفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة، موضحاً أنّ أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر، وترتكز على مشكلات معينة ولن تَشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: «من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت».

جدير بالذكر أنّ مسلسل «عروس بيروت» تم عرض جزأين منه خلال عامي 2019 و2020، وتَكَوّن كل جزء من 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

ودارت الأحداث السابقة حول العلاقة بين فارس وثريا، الزوجين اللذان جمعتهما قصة حب قوية، شهدت رفضاً من جانب عائلة فارس بسبب الفوارق الاجتماعية بين العائلتين، إلى جانب العلاقة المتقلبة بين ثريا وحماتها عقب الزواج.

يذكر أنّ كارمن بصيبص شاركت مؤخراً في فيلم «العارف» من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، ركين سعد وحازم إيهاب.