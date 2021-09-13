منى زكي تؤكد مشاركتها بموسم دراما رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت النجمة منى زكى مشاركتها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وقررت خوض المنافسة للعام الثاني على التوالي لأول مرة بمشوارها الفني، كما قررت التعاون للمرة الأولى مع ورشة كتابة السيناريست مريم نعوم بعد نجاح الأخيرة في خطف الأنظار بمسلسلات “ليه لأ2″ و”خلي بالك من زيزي”.

المسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وسيتم التعاقد مع أبطاله بعد انتهاء ورشة الكتابة من تقديم الحلقات الأولى، ومن المقرر حسم كل تفاصيله قبل انتهاء منى زكي من تصوير فيلمها الجديد “الجواهرجي” مع النجمين محمد هنيدي وآسر ياسين، على أن يبدأ تصوير المسلسل منتصف أكتوبر المقبل تمهيدا لعرضه بموسم رمضان 2022.

يذكر أن منى زكى قدمت العام الحالي مسلسل “لعبة نيوتن” وتوجت مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن دورها، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، سيد رجب، محمد فراج، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن.

بينما تعود منى بعد غياب طويل للكوميديا في فيلم “الجواهرجي” حيث تقدم شخصية سيدة مضطربة سلوكيا، وتحدث بينها وبين زوجها محمد هنيدي عدة أزمات وتخضع للعلاج على يد الطبيب النفسي آسر ياسين، وتدور الأحداث كلها في إطار كوميديا اجتماعية.

فيلم “الجواهرجى” يناقش بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكى، يشاركهما البطولة لبلبة وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.